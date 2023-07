Vlaamse natuurfotograaf waagt zich vlak bij vulkaanuitbarsting op IJsland: "Je ziet het landschap veranderen"

"Eergisteren was er een heel grote beving met een kracht van 5,2. Het epicentrum lag op zo'n 30 kilometer van mijn deur", vertelt de Vlaamse natuurfotograaf Jeroen Van Nieuwenhove in "De ochtend" op Radio 1. "We hoorden een superluid, donderend geluid op ons afkomen. 2 à 3 seconden later begon het huis te trillen. Het was de zwaarste aardbeving die ik hier al meemaakte."



Gisteravond begon de vulkaan dan vuur te braken. Van Nieuwenhove twijfelde niet en trok de berg op, tot 50 à 100 meter van de uitbarsting. "Als je ernaartoe stapt, zie je eerst een lange rij van lavafontijnen en dan een scheur in de grond die opengaat. Je ziet dan echt het landschap voor je ogen veranderen, heel speciaal."