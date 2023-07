Gerdy is zijn huis kwijt na zwaar ongeval in Wijtschate: "Het enige waar ik aan dacht was lopen, lopen en lopen."

"Ik was net wakker en zat in de zetel toen ik plotseling een gekraak hoorde. Ik zag die camion binnenvliegen. Het was één en al rook en vlammen. En die hitte... dat was niet meer te doen."

Het enige wat er voor Gerdy op zat, was om langs de achterkant van zijn huis weg te vluchten. "Ik kon alleen nog lopen, lopen en lopen. Ik kon niets meer redden. Ik wilde langs de garage aan de achterkant naar buiten gaan. Maar omdat de elektriciteit was uitgevallen, ging de poort niet open. Ik zat gevangen in de garage. Ik was zo bang. Gelukkig kon ik via een ladder in de tuin naar de buren. Mijn vrouw was gelukkig gaan werken."