Gerecht houdt reconstructie in onderzoek naar moord op politieman in Schaarbeek

Kort na de feiten bleek dat de dader zich op de ochtend van de feiten al had aangeboden bij de politie. Hij had toen verklaard dat hij psychologische hulp nodig had omdat hij een aanslag op de politie wilde plegen. De man werd na overleg met het parket overgebracht naar de psychiatrisch eenheid van de Cliniques Universitaires Saint-Luc voor een opname. Nadat hij was overgedragen aan het verpleegkundig personeel, verliet hij het ziekenhuis vooraleer hij kon worden onderzocht.

Het gerechtelijk onderzoek naar de dodelijke steekpartij loopt intussen nog steeds verder. Vanavond houdt het gerecht dus een reconstructie van de feiten. De buurtbewoners kregen alvast de vraag om niet te parkeren in de Liedtsstraat en de Aarschotstraat, die afgesloten zullen worden voor het verkeer. Ook de tramhaltes Liedts en Thomas zullen niet worden bediend.