Erop of eronder voor Europese natuurherstelwet: hoe liggen de kaarten? "Kan op paar stemmen aankomen"

Over de natuurherstelwet is al veel inkt gevloeid. Ze moet ertoe leiden dat grote stukken natuur in Europa hersteld worden tegen 2030. Dat is goed voor het klimaat, voor het milieu en voor de biodiversiteit, argumenteren voorstanders. De extra maatregelen zouden betrekking hebben op zo’n 20 procent van het Europese grondgebied.

Maar er is veel tegenstand, onder meer bij de landbouwers. Zij vrezen voor te strenge maatregelen die hen te veel zullen inperken. Ze zeggen dat ze momenteel al genoeg doen in vergelijking met landen elders in de wereld.

Andere tegenstanders vrezen dan weer dat de nieuwe wet er een te veel is, en dat het draagvlak bij de burgers kan verdwijnen door te veel extra regelgeving. De landbouwers hebben de steun van de Europese Volkspartij (EVP), die zoveel mogelijk neen-stemmen probeert te ronselen.