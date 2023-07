Dode en zwaargewonde na zwaar verkeersongeval met vrachtwagen in Wijtschate, meerdere huizen in brand 

De hulpdiensten zijn deze ochtend rond 8.30 uur opgeroepen voor een verkeersongeval met een vrachtwagen en een bestelwagen in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland.

"Toen de brandweer aankwam, stonden de twee voertuigen in brand. Twee woningen stonden ook in brand en een derde woning liep schade op door het vuur", zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. De brandweer is nog volop aan het blussen.

"Eén persoon is met zware brandwonden naar het UZ Gent gebracht. Een buurtbewoonster was lichtgewond en is ter plaatse verzorgd. Er viel ook één dodelijk slachtoffer."

Twaalf buurtbewoners zijn opgevangen in een zaal in de buurt. Er is heel wat verkeershinder. De Rijselstraat tussen Wijtschate en Komen is volledig afgesloten.