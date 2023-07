In Lanaken vormen CD&V en N-VA een kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

De kartellijst krijgt de naam “CD&V – N-VA” en zal worden getrokken door Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V). “Deze lijst is één sterk team met één gezamenlijk toekomstplan voor alle inwoners van Lanaken en haar deelgemeentes. Onze 29 kandidaten zullen een mix van ervaren rotten en jong geweld vormen. We slaan de handen in elkaar om beleid te maken. Lanaken heeft zoveel meer in z’n mars dan wat er vandaag uitkomt", aldus Vera Jans.