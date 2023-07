Dag van protest in Israël: parlement keurt deel van omstreden justitiehervorming goed

Ondanks het massale protest in het land, heeft het Israëlische parlement vanmorgen een wetsontwerp over de omstreden hervorming van justitie in een eerste lezing goedgekeurd. Na een uitgebreid debat stemden 64 van de 120 parlementsleden in met een tekst die de bevoegdheid van het Hooggerechtshof beperkt. De 56 overige leden van de Knesset stemden allemaal tegen. Meteen kwamen mensen op straat.