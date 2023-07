900 ton zand en een stralende zon: Leuven maakt zich op voor Leuven Beach op Ladeuzeplein

Naast het beachvolleybal worden ook andere activiteiten georganiseerd zodat er voor iedereen wat wils is. "Je kan hier onder andere spikeballen en viking kubb komen spelen, en twee avonden organiseren we een after work met dj's. Voor de kleinsten is er een zandbak waar ze in kunnen spelen, en er is een familiedag met kinderanimatie en optredens. We proberen er echt een totaalevenement van te maken. Nu is het duimen dat het weer ons de komende twee weken niet in de steek laat, maar daar zijn we op voorzien. Zolang het niet stormt, gaat alles gewoon door volgens plan", besluit Johan.