Limburgse bedrijven rijven 20.3 miljoen euro aan innovatiesteun binnen

De steun in 2022 was goed voor zo’n 10.5 procent van alle innovatiesteun die Vlaanderen vorig jaar verleende, terwijl het economisch gewicht van Limburg in de Vlaamse economie 10.7 procent bedroeg volgens de laatste cijfers (in 2021). Toch was het al van 2015 geleden dat de Limburgse economie op het vlak van de steun in de buurt kwam van het economische gewicht van de provincie. In 2017 kende Limburg een dieptepunt, en kon dat tot afgelopen jaar nooit goed maken, omdat er telkens slechts rond de 7,5 procent van de innovatiesteun naar de provincie kwam.