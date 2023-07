Meer dan honderd pv's en tal van inbeslagnames na illegale rave op Groot Schietveld

"Bij het verlaten van het terrein hebben we de identiteiten van de ravers gecontroleerd", zegt korpschef Geert Smet van politiezone Voorkempen. "Enkelen onder hen stapten onder invloed van drugs in de wagen. Zij kregen een pv voor drugs in het verkeer en moesten onmiddellijk hun rijbewijs afgeven." In totaal zou het om meer dan 100 processen-verbaal gaan.