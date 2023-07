Extra treinen en metro's voor concertgangers The Weeknd in Koning Boudewijnstadion

Om het feest compleet te maken, zal de MIVB tussen 15.00 en 19.00 uur en tussen 23.00 en 01.00 uur nummers van The Weeknd afspelen in de stations. De NMBS zet extra nachttreinen in voor wie het concert bezoekt op de lijnen Brussel-Oostende, Brussel-Antwerpen en Brussel-Ieper.