NAVO-top van start in Litouwen: Biden en Zelenski ontmoeten elkaar morgen

Zelenski herhaalde maandagavond in een videoboodschap dat hij op dat vlak een "duidelijk signaal" van de verdragsorganisatie verwacht. "Oekraïne verdient het deel uit te maken van de alliantie. Niet nu, want nu is het oorlog, maar we hebben nood aan een duidelijk signaal."

Biden stelde vorige week dat hij in ieder geval niet verwacht dat Oekraïne kan toetreden zolang de oorlog nog niet voorbij is. "Ik denk niet dat er nu, op dit moment, midden in een oorlog, overeenstemming bestaat binnen de NAVO over het wel of niet opnemen van Oekraïne in de NAVO-familie."