Warmste week ooit gemeten op aarde begin juli: "6 graden warmer dan tijdens de voorbije 12.000 jaar"

Het had er vorige week al alle schijn van, maar nu is het zo stilaan officieel: nooit was het globaal gezien warmer op aarde dan tijdens de eerste week van juli. Ook de Verenigde Naties hebben dat nu bevestigd, op basis van voorlopige data van drie verschillende spelers. Nooit moest de mens zulke hoge temperaturen opmeten: "Het was 6 graden warmer dan het gemiddelde van de voorbije 12.000 jaar."