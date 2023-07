"Onkruid" overwoekert Turnhoutse begraafplaats: stad zegt dat families zelf moeten maaien

"Het klopt dat we onkruid in het verleden soms zelf weghaalden", zegt bevoegd schepen Stijn Adriaensens (N-VA) bij Radio 2. "Maar dat onderhoud is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. Wanneer we dat toch zelf deden, gebeurde dat met een onkruidbrander, maar door de aanhoudende droogte is dat nu niet verantwoord."