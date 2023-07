Opnieuw buddy's gezocht voor Brusselse nieuwkomers

"Het is voor nieuwe Brusselaars vaak niet evident om een nieuw netwerk uit te bouwen. Zes maanden lang gaan duo's twee keer per maand samen op stap in hun vrije tijd. Voor CoNnect is het belangrijk dat de noden van de nieuwe Brusselaar centraal staan", zegt projectmedewerker Fatime Altunbas van FMDO vzw.

"Een grootstad kan soms anoniem en overweldigend zijn. CoNnect Brussel brengt nieuwkomers in contact met buddy's die hen de stad en samenleving leren kennen. Een krachtig initiatief dat we graag ondersteunen zodat het verder kan groeien", duidt VGC-collegelid Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit), bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.