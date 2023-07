Politie waarschuwt voor Engelstalige asfaltoplichters in Rupelstreek

Oplichters proberen mensen te overhalen om hun oprit voor een prikje te laten asfalteren. De werken worden niet afgewerkt of ondermaats uitgevoerd met materiaal van bedenkelijke kwaliteit. Verschillende Vlaamse politiezones waarschuwden de afgelopen weken voor het fenomeen, nu ook de Politiezone Rupel.

"We krijgen verschillende meldingen van mensen die door de zogenoemde "Irish Travellers" benaderd of opgelicht worden. Iemand in Boom werd zelfs bedreigd", zegt politiewoordvoerder Joris Van Camp. De praktijk staat bekend als de "Tarmac Scam". "De mannen spreken Engels en bieden je een buitenkansje aan. Ze hebben zogezegd nog wat asfalt over van wegenwerken in de buurt waarmee ze snel je oprit kunnen doen. Ga er niet op in."

De politie raadt aan om alle verdachte handelingen te melden aan de lokale politie, bij bedreigingen is er het noodnummer 101.