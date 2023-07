Politiek Nederland na Rutte: het versnipperde land waar alles mogelijk is

Regeren over radicaal-rechts, over rechts of over links, met of zonder de Bijbel erbij: Mark Rutte kon het allemaal de voorbije 13 jaar. En dat kunnen is in een land als Nederland een ongekend politiek voordeel. Want politiek Den Haag is intussen zo versnipperd dat je een handvol partijen nodig hebt om te regeren.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij was wel dat zijn eigen partij vrij sterk stond, zodat ook zonder de VVD van Rutte niets mogelijk was. De meester van het compromis raakte met alles weg en kreeg uiteindelijk toch altijd het vertrouwen van de kiezer.

Hoewel het in de Nederlandse pers altijd gonsde van mensen die "heel erg boos" waren op Mark Rutte, is Rutte eigenlijk net door zijn persoonlijkheid die man waar je niet echt boos kan op worden, wat er ook fout gaat.

Het is die grootste groep Nederlanders die je meestal niet hoort, die Mark Rutte, het oerbeeld van de gemiddelde nette Nederlander, vier keer op rij naar een verkiezingsoverwinning stuwde. Het was ook de aanleiding van een reeks lofbetuigingen gisteren in het parlement van politieke vrienden en vooral vijanden.