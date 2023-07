Recyclageparken Gent houden solidariteitsactie na aanhoudende agressie tegenover medewerkers

"Voor het personeel is de maat vol", klinkt het bij het ACV Openbare Diensten. "Het geweld stijgt en wordt steeds driester. We willen het agressieprobleem aankaarten bij bezoekers van de recyclageparken." Omdat het recyclagepark in Oostakker personeel te kort had, sprong een chauffeur van de ophaaldienst afgelopen zaterdag bij. Na een meningsverschil werd hij slachtoffer van geweld. Hij werd na enkele rake klappen naar het ziekenhuis gebracht en moest daar genaaid worden in het gezicht.

Volgens het ACV worden de medewerkers van de recyclageparken regelmatig geconfronteerd met boze en agressieve bezoekers. "Die agressie neemt de laatste weken toe. We willen meer respect vragen tegenover de parkwachters zodat zij met een gerust hart hun werk kunnen doen, zonder te vrezen dat ze in elkaar geslagen zullen worden", klinkt het bij Geert Verhelle van ACV.

De actie vindt plaats in de vijf Gentse recyclageparken. De parken blijven dicht tussen 9 en 11 uur. Het personeel zal daar flyers uitdelen om hun actie te duiden. In het park van Oostakker zal ook de bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt aanwezig zijn, net als een delegatie van Ivago en ACV om hun steun te betuigen.