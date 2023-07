Spinnenwandeling in Maasmechelen door vandalen beklad

De spinnenwandeling in Maasmechelen is gebaseerd op het prentenboek 'Mijn mooiste spinnenweb' van auteur Guy Daniëls. Het is een wandeling voor kinderen, waarbij ze een QR-code kunnen scannen. Doen ze dat, dan horen ze verhaaltjes uit het boek. Maar helaas wordt dat nu wat moeilijker gemaakt.