Stadsloket Hoboken wordt private crèche: PVDA hekelt miljoenenrenovatie met publiek geld

Volgens de oppositiepartij is er op deze manier geen mogelijkheid om de plannen van "Loket Op Maat" te evalueren en bij te sturen waar nodig. "Er is nog geen enkele evaluatie geweest over de gevolgen van de drastische aanpaasing van de loketwerking. De inperking van de loketuren in zes districten is nog maar drie maanden bezig, maar wij zien vooral een achteruitgang van dienstverlening. Door het administratief centrum te verbouwen tot kinderopvang is een terugkeer van de stadsloketten er uitgesloten", klinkt het nog.