Tremelo geeft subsidies aan inwoners om nesten van Aziatische hoornaar te laten verwijderen

De gemeente Tremelo wil zijn steentje bijdragen en grijpt in. "Het is belangrijk dat we de groei van de Aziatische hoornaar-populatie zo goed als mogelijk tegenhouden", zegt schepen van Leefmilieu, Kris Torfs (Groen). "Het aantal meldingen van nesten in onze gemeente is van tien per jaar, naar veertig gegaan. Ik ben ook in gesprek gegaan met lokale imkers en voor de bijen is de aanwezigheid van de hoornaar rampzalig. Een hoornaar kan namelijk een volledige bijenkast op een dag tijd uitroeien."