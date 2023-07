Toga van overleden KU Leuven-professor duikt 50 jaar na zijn dood plots op in Kringwinkel

Hoe de toga na al die jaren in de Kringwinkel is terechtgekomen, is niet duidelijk. Van Breda was een filosoof en de stichter van de Husserl-archieven aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, verbonden met de KU Leuven. Hij redde de uitgebreide collectie aan geschriften en manuscripten van Edmund Husserl, een bekende filosoof, uit de handen van de nazi's, die ze wilden vernietigen. Hij bracht de collectie onder in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. De collectie is van onschatbare waarde voor de faculteit. Daarom krijgt de toga nu een ereplaats in het Husserl-archief.