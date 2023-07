Woon-en zorggroep Triamant in Velm bij Sint-Truiden vraagt, na woelige periode, faillissement aan

De Triamant-vestigingen in Zottegem en Ronse werden al overgenomen, maar nu vraagt de vestiging van de woon- en zorggroep in Velm, in Sint-Truiden het faillissement aan.

Ook de toekomst van de sites in Bree en Wervik staan op de helling. In Velm werd het personeel vanmorgen ingelicht, de bewoners kregen vanmiddag een brief over het nakende faillissement.