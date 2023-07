Twee auto’s op korte tijd in beslag genomen in Genk na nieuw reglement op patserwagens

Afgelopen weekend zette de politie een patserwagen aan de kant die gevaarlijk en asociaal reed in de Stalenstraat. Een patserwagen is een voertuig dat aangepast is om op te vallen, maar ook het soms gevaarlijke en hinderlijke rijgedrag van de bestuurders zorgt voor ergernis. Met een luid knallende uitlaat zorgde de bestuurder voor overlast bij de omstaanders. De auto is tijdelijk in beslag genomen. “We voelen aan dat veel mensen dat snel rijden in de straten en dat asociaal geluidsgedrag als irritant ervaren”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “We hebben daar in de Stalenstraat de laatste weken erg rond gewerkt om dat aan te pakken en met resultaat.”