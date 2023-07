Van acht uur 's avonds tot acht uur 's morgens feesten: het kan op Strandfuif in Glabbeek

De Strandfuif vindt deze zomer ook vroeger plaats dan normaal. Dat komt omdat het evenement niet wil samenvallen met andere grote evenementen in de regio, zoals Suikerrock. "Het straffe aan de Strandfuif is dat er gefeest wordt van 20.00 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens. Dat is uniek in de wijde regio, misschien zelfs in heel het land. We hebben ook een unieke line-up. We gaan van acht tot acht vollenbak knallen en om één minuut over 8.00uur stoppen we met de muziek. Dan zal het wel genoeg geweest zijn”, zegt Pieter.

Op de affiche namen als USED, StuBru-DJ Jeroen De Lodder, Nina Black en Flashback Force. Er worden gratis bussen voorzien tussen Glabbeek en onder andere Tienen, Diest, Aarschot en Leuven. Er is ook een gratis fiets- en autoparking.