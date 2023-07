Planbureau berekent kosten vergrijzing over 50 jaar: "Pensioenhervorming onvoldoende om grote kost te vermijden" 

Volgens de nieuwe becijfering van de vergrijzingscommissie van het Planbureau bereiken de uitgaven tegen 2050 een piek van 30,1 procent van het bbp en nemen ze daarna licht af tot 29,9 procent in 2070.

In vergelijking met vandaag zullen sociale uitgaven dus ongeveer 4 procent meer uitmaken van het bbp in 2070. Dat is hoger dan eerder werd geschat. Het aandeel van de pensioenen in de kosten van de sociale zekerheid zal toenemen van 10,9 procent nu tot 13,5 procent over 50 jaar.

Dat komt omdat het aantal mensen dat werkt minder snel zal stijgen dan het aantal gepensioneerden. In de toekomst zullen er dus proportioneel minder werkenden zijn om de pensioenuitgaven te dragen. Terwijl er in 2022 1,8 werkenden waren per gepensioneerde zal dit in 2070 verminderen tot 1,4 werkenden, een daling met 22 procent.