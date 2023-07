Futuristisch decor, woordje Frans en verrassende cover: gemaskerde The Weeknd palmt Koning Boudewijnstadion in

Voor de bisronde heeft The Weeknd vier nummers opgespaard, die hij voor het eerst zingt op een platform ingewerkt in het skylinedecor. Overtuigen doet hij met een eigen versie van "Creepin'", een echo van de gelijknamige nilliessong en "Popular", uit de soundtrack van de HBO-reeks "The idol". The Weeknd heeft die serie samen bedacht met Sam Levinson, het brein achter "Euphoria" en hij speelt zelf de hoofdrol naast Lily-Rose Depp.

De reeks is door de internationale pers neergesabeld, door de vele (te) expliciete seksscènes en de tegenvallende acteerprestatie van The Weeknd. In zingen en performen op een podium is hij een pak beter, zo blijkt nog eens in "In your eyes" - met een leuke solo op saxofoon - en afsluiter "Moth to a flame" als stevig slotakkoord. Morgen nogmaals showtime in Brussel voor The Weeknd. Schoenmaker, blijf vooral bij die muzikale leest, al is dat na deze tournee niet langer als The Weeknd maar als Abel Tesfaye. Het personage is uitverteld, één van de populairste popartiesten nog niet.