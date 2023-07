Zal pensioenhervorming genoeg zijn voor Europa? "Kans is groot dat Commissie zal zeggen 'hier kunnen we mee starten'"

Gisteren kwam er dan een nieuw hervormingsplan, met daarin een besparing. De vraag is nu of dit plan goed genoeg is voor Europa. "Ik denk dat er twee scenario's zijn", legt Europakenner Hendrik Vos (UGent) uit in "De ochtend" op Radio 1. "Ofwel betalen ze maar een deel van het geld uit en geven ze de regering tijd om aan te scherpen, ofwel betalen ze de volledige schijf uit en grijpen ze eventueel in bij latere betalingen."