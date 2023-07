Museum aan de IJzer pakt uit met wandtapijt over Oekraïense oorlog: "Kinderen mogen het mee helpen afwerken"

Kinderen die nu op zomerkamp zijn in het museum, mogen het tapijt verder aanvullen met vredesboodschappen. “We zijn hier op zomerkamp in de IJzertoren om bij te leren over de Eerste Wereldoorlog, maar ook om bij te leren wat het nut is van vrede en hoeveel pijn en lijden oorlog kan veroorzaken”, zegt Lars Becuwe uit Kaaskerke bij Diksmuide. "Eén van de boodschappen die er al op staat, is: De wereld is pas perfect wanneer er vrede is en iedereen gelijkwaardig behandeld wordt."



“We willen ook graag dat de bezoekers van de IJzertoren een vredesboodschap op het tapijt schrijven en zo strijden we samen voor vrede”, zegt Alieke Cafmeyer uit Torhout.

Het wandtapijt hangt tot 1 oktober in het Museum aan de IJzer. De kunstenares wil doorgaan met het tapijt tot er vrede is gesloten. Daarna zal ze haar tapijt schenken aan een museum in Oekraïne.