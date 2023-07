Limburgse ondernemers gaan weer langer en verder op vakantie na corona

Den Das is een van de ondernemers die langer op vakantie gaat. “Dit jaar is het de bedoeling om in het totaal 8 weken met vakantie te zijn”, getuigt ze. “Ik verspreid die over het hele jaar, om regelmatig even een break te nemen van het drukke leven.” En dat is voor haar belangrijk. “Zolang je als ondernemer in je dagelijkse rol blijft zitten, ben je meer bezig met het managen en het reilen en zeilen op de dagelijkse werkvloer, en niet zozeer met de toekomst.”