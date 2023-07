Zestig banen bedreigd bij "Ytong"-fabriek in Burcht

Xella is een Duits-Nederlandse producent van beton en isolatiemateriaal voor de bouwsector. Het bedrijf is in 25 landen actief. In België werken zo'n 150 mensen voor het bedrijf, verspreid over vestigingen in Burcht en Bornem. In Burcht zit de productiesite. In de fabriek worden al sinds 1955 de grote witte cellenbetonblokken van het merk Ytong gemaakt.

Vanochtend werd een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen. Daar kondigde de directie aan dat het tegen eind 2023 de volledige productie wil stilleggen. Daardoor zijn 61 banen bedreigd.