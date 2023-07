Zeven bewoners met rookintoxicatie naar ziekenhuis na kelderbrand in Sint-Joost-ten-Node

Rond 23.15 uur gisterenavond is de brandweer van Brussel uitgerukt voor een kelderbrand in een gebouw met vijf verdiepingen in de Amédée Lynenstraat in St-Joost-ten-Node. Bij aankomst was er een grote rookontwikkeling in de trappenhal. Twee personen werden met de brandweerladder van een balkon geplukt. Er werd, aan de bewoners die nog niet geëvacueerd hadden, aangeraden om binnen te blijven met gesloten deur en open raam.

Zeven bewoners werden met een lichte rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. De brand was relatief snel geblust. Hoe het vuur ontstaan is, is voorlopig nog niet duidelijk. Er werd wel een elektrische installatie geraakt, waardoor Sibelga deze afsloot en het gebouw voorlopig onbewoonbaar is.

De brandweer geeft nog deze tip mee: als de trappenhal of evacuatieweg vol met rook hangt, blijf dan binnen en maak uw aanwezigheid kenbaar aan de hulpdiensten via de ramen en volg de raad van de brandweer op.