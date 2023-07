Slachtoffers vinden steeds vaker hun weg naar Zorgcentra na Seksueel Geweld, meer dan de helft is jonger dan 24: "Jongeren zijn extra kwetsbaar"

"We krijgen ook kinderen over de vloer. Gelukkig gaat het maar in een minderheid van de gevallen over acuut seksueel geweld." Meer dan 1 op 10 aanmeldingen bij de ZSG is jonger dan 13. "Heel vaak gaat het om vermoedens. Een typische situatie is een vechtscheiding waarbij de ene partij de andere partij verdenkt van seksueel geweld tegenover het kind", legt Roelens uit.