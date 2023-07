Het politieke rapport van 10 jaar koning Filip: de 7 Vlaamse partijen maken de balans

Onze ervaringen als Vlaams Belang met het koningshuis zijn beperkt, want we gaan nooit naar ceremoniële dingen van het Belgische koningshuis of de Belgische staat, zoals een 21 juliviering of een Te Deum. Onze enige ervaring heb ik zelf meegemaakt. Voor het eerst had het staatshoofd een vertegenwoordiger van Vlaams Belang uitgenodigd, na de verkiezingen van 2019, toen we een grote overwinning hadden geboekt.

Het wordt inderdaad gezegd dat er eind jaren 70 ook een uitnodiging is verstuurd, die geweigerd is geweest. Dat zou kunnen. Alleen is het niet omdat je één keer een uitnodiging afslaat, dat je de keren erna er geen meer hoeft te ontvangen.

Ik geloof niet in het ‘colloque singulier’ en zal het ook nooit respecteren. Wat ik wel respecteer, zijn gesprekjes een-op-een. Ik hoef die niet per se aan de buitenwereld te vertellen, of u nu koning Filip bent of mijn buurman. Maar één anekdote kan ik u wel vertellen.

Na de verkiezingen had het koningshuis ’s morgens vroeg gebeld naar ons nationaal nummer. Iemand van de boekhouding had opgenomen. We geloofden het eerst niet, we dachten dat het ‘De Ideale Wereld’ was. De boodschap was om me klaar te houden voor een telefoontje. Uiteindelijk belde een onbekend nummer uit Brussel, dat ik per ongeluk heb afgedrukt. Voor de eerste keer dat het paleis ooit naar de voorzitter van Vlaams Belang belt, gebeurt zoiets.

Ik belde terug, de kabinetschef zei dat de koning me kort daarop wou ontvangen. Een lastig tijdstip, zei ik, hebt u ook een ander tijdslot? IJzige stilte, want dat vraag je blijkbaar niet. Het kon toch een kwartiertje later, dus ben ik in de auto gesprongen en redelijk geïmproviseerd toegekomen.



Hoe het was? Tja. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de persoon die koning Filip is, wel een vriendelijk iemand is. Natuurlijk, je merkt wel, die is zijn leven lang opgevoed om heel diplomatisch te zijn. Ik vond dat een aangenaam gesprek. Maar ik heb er al betere gevoerd.