72-jarige fietser uit Zwevezele die slachtoffer werd van verkeersagressie, is overleden

Doordat de fietser nu overleden is, is de oorspronkelijke kwalificatie van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg omgezet naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

"Uiteraard is mijn cliënt zwaar aangeslagen", reageert advocaat Kris Vincke. "Hij had altijd gehoopt dat het slachtoffer erdoor zou komen. We moeten nog afwachten of de nieuwe kwalificatie veel verschil zal maken voor hem. Het is nog maar de vraag of de dood van die man een oorzakelijk verband heeft met het feit dat ze beiden in de gracht eindigden. In ieder geval had mijn cliënt nooit het oogmerk die man te verwonden laat staan te doden."