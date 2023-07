Amerikaanse inflatie daalt tot 3 procent, laagste niveau in twee jaar

De inflatie in de VS kwam in juni uit op 3 procent op jaarbasis, lager dan de meeste economen hadden verwacht. Daarmee zet de daling zich door: in mei was nog sprake van 4 procent inflatie op jaarbasis. In juli vorig jaar bedroeg de inflatie nog 9 procent.

De daling is te danken aan een reeks renteverhogingen - sinds maart vorig jaar - door de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Door de rente te verhogen wordt geld lenen voor burgers en bedrijven minder aantrekkelijk. Daardoor wordt de economie afgeremd en dalen de prijzen.

Eind deze maand houdt de Fed opnieuw een rentevergadering. Mogelijk verhoogt ze dan nog een keer de rente. In juni besloot de Fed nog de verhoging van de rente te pauzeren, nadat die tien keer na elkaar was verhoogd.