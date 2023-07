126 jaar na legendarische poolexpeditie trekt nieuwe Belgica naar Groenland voor klimaatonderzoek

Bij mariene gletsjers gebeurt er iets anders. Het smeltwater stroomt niet zomaar de zee in want de gletsjer zelf staat al in de zee. Wanneer een mariene gletsjer smelt, stroomt het zoet water de zee in ter hoogte van de zeebodem. Dan wil het zoet water naar boven, omdat het lichter is dan zout water. Dat leidt tot beweging in het water. En die beweging in het water brengt voedingsstoffen van de zeebodem naar het oppervlak, waar het gebruikt wordt door plankton. Dat is op zijn beurt voer voor veel vissen, bijvoorbeeld heilbot. En veel vissen, dat is dan weer goed nieuws voor de vissers.