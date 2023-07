Openluchtzwembaden in Terneuzen nemen maatregelen tegen overlast van Belgische jongeren

"Onze zwembaden zijn lokale voorzieningen, maar ze worden overlopen door bezoekers. We hebben er 1.400 per dag per zwembad. Daar zijn we niet voor uitgerust. We werken met jobstudenten voor de lokale bevolking en enkele bezoekers van over de grens. Maar sinds kort merken we dat ze van steeds verder komen, vanuit België en specifiek vanuit Brussel en zelfs nog verder."

"Met zo'n enorme toestroom kan je niet op een veilige manier toezicht houden op het bad. De lifeguards (redders, red.) moeten echt bezig zijn met zwemveiligheid. Maar tijdens drukke weekends staan ze alleen maar aan ordehandhaving te doen. Er wordt ook niet altijd naar hen geluisterd. Dat maakt het heel lastig."