Brouwerij Roman in Oudenaarde krijgt na bijna 100 jaar een nieuwe brouwzaal: "Was nodig om de groei verder te zetten"

"Onze huidige brouwzaal dateert nog van 1927, dus het is historisch dat we investeren in een nieuwe", reageert Lode Roman, de veertiende generatie, van de gelijknamige familiebrouwerij Roman. Het rode bakstenen complex in de Oudenaardse deelgemeente Mater dateert net als de oude brouwzaal uit 1927, maar de geschiedenis gaat terug tot 1545. Ze zijn vooral bekend voor hun speciaalbier als Ename en Gentse Strop.

"We zijn op een belangrijk punt gekomen", vertelt Lode Roman. "Om een verdere groei van onze brouwerij te verzekeren, zijn we genoodzaakt om te investeren in een nieuwe brouwzaal. We hebben nu een capaciteit van 115.000 hectoliter, na de uitbreiding wordt dat 200.000 hectoliter. Ik besef dat niet iedereen de kans heeft om zo uit te breiden."