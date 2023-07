C&A opent na 1,5 jaar opnieuw de deuren in centrum Hasselt op identiek dezelfde plek

In september gaan de deuren opnieuw open. Maar eerst gaat C&A het gebouw naar eigen zeggen stevig onder handen nemen. “Het is hetzelfde pand, maar we stoppen het in een volledige nieuwe jas”, vertelt Sara Thys van de modeketen. “Alle winkels worden gemoderniseerd, en dat is ook het geval voor de winkel in de Demerstraat. Maar de oppervlakte van de winkel blijft hetzelfde.” Thys laat ook weten dat de tweede winkel in Hasselt in deelgemeente Kuringen ook vernieuwd zal worden.