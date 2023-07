Canal It Up wijst 20 grootste vervuilers van Brussels kanaal terecht

Het grootste deel van het afval in het kanaal in Brussel wordt er volgens Canal It Up in geblazen door de wind. "De vuile straten vertalen zich rechtstreeks naar een vuile waterloop", klinkt het. "Overal waar je komt, word je overstelpt met single-use verpakkingsafval. En tijdens deze zomerperiode worden we gebombardeerd met reclame voor water en frisdranken in single-use verpakkingen".