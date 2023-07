Winkeluitbater achtervolgt stelende dief in Koksijde: "De adrenaline nam het over"

Woensdagochtend kreeg Steven een tip van iemand die de dief op zijn fiets had zien rijden in Koksijde. Hij ging meteen ter plaatse. "Samen met de politie reden we rond, maar zagen hem niet. Toen ik mijn auto aan de kant zette, dook hij plots op. Ik spurtte naar hem toen, zodat hij niet kon verderrijden met zijn fiets en sprak hem aan. Maar hij kon toch vluchten. Ik dacht niet na en begon hem te achtervolgen, doorheen struiken, opritten en voortuinen. Gelukkig heb ik een goeie conditie. Uiteindelijk kon ik hem vastgrijpen en op de grond leggen. Daar bleef ik op hem zitten tot de politie kwam. Of ik bang was? Neen, de adrenaline nam het over."

De dief in kwestie is 33 jaar en deed al verschillende pogingen om te stelen bij handelaars. Hij biechtte alles op en gaf het gestolen geld ook terug.