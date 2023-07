Dierenasiel Veeweyde in Anderlecht breidt uit: "Honden zijn niet zomaar koopwaar"

"Wat er de voorbije jaren veranderd is? Dat mensen steeds minder tijd lijken te nemen om een dier te kiezen", merkt Ludivine Nolf op. We zijn daarin een spiegel van de maatschappij. Nogal wat bezoekers zouden liefst gewoon een dier kopen zoals in een winkel, terwijl wij de voorbije jaren net meer tijd steken in de juiste keuze en in de begeleiding van wie wil adopteren." Het is een fenomeen dat professor Maarten Reesink, expert in mens-dierrelaties in Amsterdam, herkent als we later met hem bellen. "Het is een beetje zoals het pakje van Amazon waarvan je ook gewoon bent dat je altijd kan bestellen en heel snel krijgt."