Dringend bijkomende jeugdconsulenten nodig voor kwetsbare jongeren

"Door het tekort kunnen we niet alle kwetsbare jongeren bereiken. Er is een grote werklast waardoor niet alle dossiers kunnen worden afgewerkt. Er is soms niet genoeg volk om de juiste begeleiding te geven of af te werken", zegt Nele Wouters van het Agentschap Opvoeden aan VRT NWS. "Er komt ook nog bij dat er het voorbije jaar 10 procent meer verontrustende gevallen zijn bij gekomen, dus dat verhoogt de werklast nog extra. We vragen dus om extra consulenten aan te werven, er zijn er zeker 180 te kort."

Het agentschap zit morgen ook samen met de vakbonden, om te bekijken hoe we alles kunnen aanpakken. Die vragen dat er dringend wordt ingegrepen. "Een consulent begeleidt jongeren en gezinnen, hij of zij werkt vaak lange dagen, 's avonds of in het weekend én vakantie wordt vaak niet opgenomen. Dat is één probleem", zegt Tijl Reusen van de christelijke vakbond ACV.

"Een ander probleem is dat zogezegd gemakkelijke dossiers vaak blijven liggen omdat de moeilijke eerst moeten worden aangepakt om escalatie te voorkomen", gaat Reusen voort. "En zelfs dan nog kan niet alles volledig worden aangepakt, omdat de tijd er niet is om er diepgaand mee aan de slag te gaan."