Drones helpen afval op te sporen in de Schelde: "Met artificiële intelligentie brengen we probleempunten in kaart"

"Het doel is om de hele Schelde in kaart te brengen met drones. Daarna wordt gebruik gemaakt van artificiële intelligentie om te detecteren op de beelden waar zich het meeste zwerfvuil bevindt", vertelt Hanne Colette van River Cleanup. Vandaag testten ze de methode voor het eerst uit aan het Veer in Schellebelle. Daar werd een gebied van één kilometer lang en 15 meter breed in beeld gebracht.

Normaalgezien was Dendermonde de eerste Oost-Vlaamse stad, maar door de slechte weersomstandigheden afgelopen weekend, werd de actie afgelast.