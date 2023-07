"Cocaïnetsunami blijft hier toekomen": dit jaar al 43 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

2.280 kilogram cocaïne, verstopt in een lading bananen. 49,84 kilogram cocaïne verborgen in de koelinstallatie van een container. Het zijn maar twee opmerkelijke vondsten die de politie het afgelopen half jaar deed in de haven van Antwerpen. Want tot nu toe werd daar al 43.431 kilogram cocaïne onderschept - naast onder meer 2.803 kilogram heroïne en 161 kilogram MDMA.

Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar werd er 35.833 kilogram cocaïne in beslag genomen. Minder dan nu dus. Een kanttekening is wel dat er vorig jaar in het najaar nog heel wat drugsvangsten gebeurd zijn, waardoor men op het einde van het jaar alsnog recordcijfers optekende. In 2021 lag het halfjaarcijfer hoger, maar in dat jaar werd uitzonderlijk veel drugs in beslag genomen in het kader van de Europese operatie SKY ECC.