Een jaar na de eerste foto van ruimtetelescoop James Webb: welke indrukwekkende beelden hebben we al aan hem te danken?

Begin juli 2022 was de James Webb-telescoop volledig operationeel. Op 12 juli werd in het Witte Huis in Washington de allereerste foto onthuld die James Webb had doorgestuurd. En die was al meteen spectaculair: een foto in kleur met duizenden sterrenstelsels waarmee we 13 miljard jaar terug in de tijd kunnen kijken, helderder en gedetailleerder dan ooit.

Sindsdien heeft James Webb niet nagelaten om wetenschappers én het grote publiek te imponeren met adembenemende en betekenisvolle relevante beelden van allerlei hoeken en kanten in ons universum. Geniet even mee in dit (niet-complete) overzicht.