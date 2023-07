Elsense dropzones voor deelsteps kampen met kinderziektes: "Mogelijk uitbreiding zones"

De invoering van de verplichte dropzones voor deelsteps en -fietsen in Elsene loopt nog niet van een leien dakje. Fietsers klagen over plaatsgebrek aan bestaande fietsenstallingen, aangezien verschillende dropzones er nu mee samenvallen. "Indien nodig zullen we bepaalde dropzones vergroten of nieuwe parkeerplekken creëren", reageert schepen van Mobiliteit Yves Rouyet (Ecolo).