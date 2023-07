Export naar verre landen vanuit Limburg dit jaar met 20 procent gedaald

"De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot veel terughoudende beslissingen binnen Europa", zegt algemeen directeur van LASE Gert Peetersem. "In verre landen zoals Mexico en de VS voel je de impact van de oorlog veel minder. Daar verloopt de handel zelfs soepel. De VS heeft trouwens ook geen energiecrisis gekend zoals hier in Europa. Export naar verre landen zal voor ons bedrijf altijd een grote rol blijven spelen, maar ik hoop dat de markt in Europa tegen 2024 toch weer gaat bijbenen. Dat zal zeker een meerwaarde kunnen zijn voor bedrijven die zowel binnen als buiten Europa exporteren."