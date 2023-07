Federale regering neemt deel van pensioenkosten Vlaamse steden en gemeenten over

De lokale besturen doen dat door middel van een bijdrage op de wedde van huidige vastbenoemde ambtenaren. Besturen voor wie die bijdrage niet volstaat om de pensioenen te financieren, moeten een extra bedrag betalen, de "responsabiliseringsbijdrage".

Maar lokale besturen kiezen steeds vaker voor contractuele tewerkstelling in plaats van vaste benoemingen, en daardoor ontstaat er een tekort. Omdat het aantal vastbenoemde ambtenaren daalt, kunnen de lokale besturen minder bijdragen aan de pensioenen, en moeten meer lokale besturen een responsabiliseringsbijdrage betalen. De komende twee jaar zou het tekort oplopen tot 141 miljoen euro (60 miljoen euro in 2023 en 81 miljoen euro in 2024).

Op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) neemt de federale regering dat tekort nu over. Die regeling maakt deel uit van het akkoord over de pensioenhervorming dat eerder van de week bereikt werd.

Volgens Somers was dat absoluut nodig. "Voor grootsteden als Antwerpen en Gent komt dit neer op miljoenen euro's per jaar. Dat is méér dan een slok op de borrel", zegt hij. "Als er geen oplossing was gekomen, hadden de gemeenten daar zelf voor moeten opdraaien. Ze hadden dus meer geld in de pensioenkas moeten stoppen, en daardoor waarschijnlijk minder dienstverlening voor de burger kunnen uitbouwen."